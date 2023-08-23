ABD, Myanmar’daki jet uçak yakıt sektörüyle bağlantısı olanlara yaptırım uygulayacak

NEW ABD, Myanmar’daki jet uçak yakıt sektörüyle bağlantısı olan tüm yabancı kişi ve işletmelere yaptırım uygulayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırımların temel amacının “Myanmar askeri rejimine baskı uygulamak ve Myanmar halkını desteklemek” olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Myanmar askeri yönetimi için jet uçak yakıt dağıtımı ve tedariki sağlayan iki kişi ve üç işletmenin tespit edildiği aktarıldı.

ABD’nin Myanmar’daki jet uçak yakıt sektörüyle bağlantısı olan tüm yabancı kişi ve işletmelere yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada, “Askeri rejimin Myanmar halkına baskı uygulamak için kullandığı tüm kaynakları yok etmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

Myanmar’daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021’de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana yaklaşık 3 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 13 bin kişi gözaltına alındı ve 10 binin üzerinde kişi halen hapishanelerde tutuluyor. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2’si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

Myanmar ordusunun Sagaing bölgesindeki Pa Zi Gyi kasabasında, nisan ayında aralarında muhaliflerin de bulunduğu bir törene yönelik düzenlediği hava saldırısında 160’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Myanmar ordusunun Ekim 2022’de silahlı gruplardan Kaçin etnik azınlığının yıl dönümü kutlamaları sırasında düzenlediği hava saldırısında ise en az 80 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.