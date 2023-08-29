ABD, Palau ile deniz yönetmelikleri anlaşması imzaladı

ABD, Pasifik ülkesi Palau ile ABD gemilerinin ülkenin deniz yönetmeliklerine tabi olması ve bunların uygulanmasına ilişkin anlaşma imzaladı.
ABD Sahil Güvenlik Birimi, anlaşma kapsamında, ABD gemilerinin Palau’nun ekonomik bölgesinde, herhangi bir Palau yetkilisi olmadan ülkenin yönetmeliklerini uygulayabileceğini belirtti.
Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr, basına yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın “Palau’nun ekonomik bölgesinin denetlenmesine yardımcı ve ülkenin deniz yetki alanlarında yasa dışı deniz araçlarının girmesinde caydırıcı etkisi olacağını” kaydetti.
Bu tür ortaklıkların bölgedeki barışın sağlanmasına yardımcı olacağını ifade eden Whipps, “ABD, ülkemizin güvenliğinden sorumlu ve istenmeyen faaliyetleri caydırmak gerekirse iletişime geçeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Whipps, devlet başkanlığı görevine gelmesinden bu yana 3 Çin gemisinin izinsiz olarak ülkenin kara sularına izinsiz girdiğini belirtmiş, Çin’in bölgedeki artan faaliyetlerine karşı ABD’den yardım alınması gerektiğinin önemini vurgulamıştı.
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