ABD Savunma Bakanlığı, Wagner’in kurucusunun öldürüldüğünü iddia etti

Son Güncelleme: 25.08.2023 08:51

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in “öldürüldüğünü” öne sürdü. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Prigojin’in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Ryde, ABD’nin Prigojin’in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, “Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde” dedi. Düşen özel jete “karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını” aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver’de düşen özel jette hayatını kaybeden Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in “öldürüldüğünü” öne sürdü. İlk değerlendirmelerin suikasta işaret ettiğini belirten Ryder, Prigojin’in içinde bulunduğu jetin füzeyle vurulduğu yönündeki iddiaları doğrulayacak bir bilginin olmadığını belirtti.

PENTAGON’DAN İLK DEĞERLENDİRME

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Prigojin’in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Ryde, ABD’nin Prigojin’in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, “Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde” dedi.

“FÜZE İDDİASINI DOĞRULAYACAK BİR BİLGİ YOK”

Düşen özel jete “karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını” aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Yevgeniy Prigojin.NE OLMUŞTU?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu açıklamıştı. Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü. Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran’da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun araya girmesiyle sona ermişti.

Erdem Aksoy

Sondakika.com – Dünya



