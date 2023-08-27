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ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Suriye’de Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Ağustos 27, 2023 10:41
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ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz, Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de ziyaretler gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan zırhlı araçlarla Suriye’ye geçen ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Halep’in Azez ilçesindeki Dr. Muhammad Wasim Maaz Hastanesi’ni gezdi.

ABD’li heyet, daha sonra Suriye ordusunun saldırılarıyla yerlerinden ettiği sivillerin sığındığı Babusselam çadır kampına geçti.

Meclis üyeleri, kampta iç savaş mağdurlarıyla bir araya geldi.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerine Bağımsız Doktorlar Birliği (İDA) ve Bahar Foundation kurumundan yetkililer eşlik etti.
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