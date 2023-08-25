ABD uçak gemisi Antalya’ya demirledi

ANTALYA – ABD Donanması’nın en yeni uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve gemide görevli 12. Uçak Gemisi Taarruz Grubu (Carrier Strike Group-CSG) personeli planlanmış bir liman ziyareti çerçevesinde Antalya Körfezi’ne demirledi.

USS Gerald R. Ford Uçak Gemisi Görev Grubu ile TCG Anadolu, TCG Göksu ve TCG Gediz arasında ikili eğitimler gerçekleştirildi. Eğitimler çerçevesinde, Güney Görev Grup Komutanı Tuğa.Yusuf Akyüz ve beraberindeki heyet, TCG Anadolu’ya konuşlu helikopter ile USS Gerald R. Ford Uçak Gemisine intikal ederek “Carrier Strike Group-12 (CSG-12)” Komutanı Tuğa. Erik J. Eslich’e ziyarette bulundu.

Liman ziyaretinin, Gerald R. Ford’da görevli denizcilere Türkiye’nin zengin tarihini ve kültürünü görme fırsatı da sağlayacağı bildirildi. Konyaaltı Sahili açıklarındaki gemiyi bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı tur teknelerinin de dev uçak gemisinin yakınından geçtiği, gemi çevresinde çok sayıda Sahil Güvenlik gemisinin olduğu görüldü.