ABD, Ukrayna’ya F-16 Savaş Uçağı Göndermeyi Kabul Etti

ABD’li yetkililer, pilot eğitimi tamamlandıktan sonra Danimarka ve Hollanda üzerinden Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı her ne kadar dünya gündeminden düşmüş olsa da hala bir gerçek ve hala insanlar ölmeye devam ediyor. Görünüşe göre daha da devam edecek zira ABD, Ukrayna’ya F-16 sevkiyatı yapmayı resmen onayladı

Önce Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi tamamlamaları beklenecek

Ukrayna, Rusya’nın hava üstünlüğüne karşı koymasına yardımcı olması için ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını alacak. ABD’li yetkili, Washington’un Danimarka ve Hollanda’ya, ABD’nin pilotlar eğitildikten sonra Ukrayna’ya gidecek F-16’lar için transfer taleplerinin onaylanmasını hızlandıracağına dair resmi güvence verdiğini söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, eskiden Twitter olarak bilinen X üzerinden yaptığı açıklamada “Washington’un Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı gönderilmesinin önünü açma kararını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

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Danimarka da Ukrayna’ya jet sağlanmasının artık tartışılacağını belirtti. Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen Cuma günü verdiği demeçte “Bu konuyu yakın müttefiklerimizle görüşüyoruz ve yakında bu konuda daha somut adımlar atabileceğimizi umuyorum” dedi.

11 ülkeden oluşan bir koalisyonun bu ay Danimarka’da Ukraynalı pilotları F-16 savaş uçaklarını uçurmak üzere eğitmeye başlaması bekleniyordu. Danimarka Savunma Bakanı vekili Troels Poulsen Temmuz ayında yaptığı açıklamada ülkenin 2024 yılı başlarında eğitimin “sonuçlarını” görmeyi umduğunu söyledi.

NATO üyeleri Danimarka ve Hollanda, pilotların yanı sıra destek personelinin eğitilmesi, uçakların bakımının yapılması ve nihayetinde Ukrayna’nın Rusya ile savaşında kullanmak üzere F-16’lar edinmesini sağlamak için uluslararası çabalara öncülük ediyor.

Hollanda Savunma Bakanlığı’nın rakamlarına göre Hollanda’nın şu anda 24 adet operasyonel F-16’sı bulunuyor ve bu uçaklar 2024 ortasına kadar aşamalı olarak kullanımdan kaldırılacak. Diğer 18 jet ise şu anda satışa hazır durumda ve bunlardan 12’si geçici olarak satılmış durumda.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Danimarkalı ve Hollandalı mevkidaşlarına mektup göndererek taleplerin onaylanacağı konusunda güvence verdiği belirtildi.

Blinken, iki yetkiliye gönderdiği mektupta ABD’nin hem F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya transferine hem de Ukraynalı pilotların nitelikli F-16 eğitmenleri tarafından eğitilmesine tam destek verdiğini belirtiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.