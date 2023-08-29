ABD’de yangın kurtarma helikopteri düştü: 2 ölü, 4 yaralı

WASHİNGTON, 28 Ağustos (Xinhua) — ABD’nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kenti yakınlarında Pazartesi sabahı bir yangın kurtarma helikopterinin bir apartmanın üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin helikopterde bulunan 50 yaşındaki Broward County Şerif Ofisi İtfaiye Kurtarma Şefi Terryson Jackson ile apartmanda yaşayan ve ismi açıklanmayan bir kadın olduğunu bildirdi.

Broward County Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 08.46 sularında Fort Lauderdale kentinin kuzeyindeki bir havaalanının yakınlarında, helikopterin bir uçaktan gelen çağrıya gittiği esnada meydana geldiği belirtildi.

Yerel polis, helikopterde bulunan 2 itfaiyeci ile 2 site sakininin de aralarında bulunduğu 4 yaralının hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde, apartmandan gri dumanlar yükseldiği ve itfaiyecilerin, çatısında büyük bir delik açılan yapıya su püskürttüğü görülüyor.

Federal Havacılık İdaresi, kurumun ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun kazanın nedenini araştırdığını belirtti.