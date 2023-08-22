– ABD’deki orman yangınında can kaybı 2’ye yükseldi

WASHINGTON – ABD’nin Washington eyaletinde devam eden orman yangınlarında ölü sayısı 2’ye yükselirken, 20 bin dönümden fazla alan kül oldu.

ABD’nin Kanada sınırında yer alan Washington eyaletindeki Spokane şehri yakınlarında geçtiğimiz cuma günü iki noktada çıkan orman yangınları devam ediyor. İtfaiyeden yapılan açıklamada, şehrin batısında başlayan Gray yangınında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiği belirtildi. Pazar günü yanan bölgeleri ziyaret eden Washington Valisi Jay Inslee sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın söndürme çalışmalarına federal düzeyde yardım sağlanması için ABD Başkanı Joe Biden ve Federal Acil Durum Yönetimi Yöneticisi Deanne Criswell ile görüştüğünü belirtti.

Spokane’nin batısındaki Medical Lake şehrinin Belediye Başkanı Terri Cooper ise Gray yangını nedeniyle 5 bin kişinin tahliye edildiğini aktardı.

20 bin dönümden fazla alan kül oldu

Washington Eyaleti Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na göre iki yangın, şu ana kadar 20 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. Yangınlar henüz kontrol altına alınamazken, en az 265 yapı küle döndü.

Öte yandan Spokane’nin kuzeyindeki Oregon yangınında ise 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Yangınlar nedeniyle eyalet çapında acil durum ilan edilmişti.