ABD’deki patlamada ölü sayısı 6’ya yükseldi

Son Güncelleme: 17.08.2023 10:50

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki evde meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya çıktı. Patlamanın kaynağı hala araştırılırken, patlamada hayatını kaybeden çiftin evindeki sıcak su tankının problemli olduğu belirtildi. Patlamadan 4 gün sonra hastanede yaşamını yitiren Paul Oravitz’in ölümüyle birlikte ölü sayısı 6’ya yükseldi. Soruşturma ise Allegheny bölgesi İtfaiye Şefliği tarafından yürütülüyor.

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki evde 13 Ağustos Pazar günü meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya çıktı.

Plum bölgesindeki patlamanın kaynağını hala araştıran yetkililer, olayda hayatını kaybeden 56 yaşındaki Paul Oravitz ve 51 yaşındaki eşi Heather Oravitz’e ait evdeki sıcak su tankının problemli olduğunu açıkladı.

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Paul Oravitz’in patlamadan 4 gün sonra hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6’ya yükseldi.

Olaya ilişkin Allegheny bölgesi İtfaiye Şefliğinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Patlamanın etkisiyle 3 ev yerle bir olmuş, 5 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA



