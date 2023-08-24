ABD’nin California eyaletindeki bir bara silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Son Güncelleme: 24.08.2023 09:43

Orange Bölge Polis Departmanı’nın yaptığı açıklamaya göre, California eyaletinin Orange bölgesinde bulunan Trabuco Canyon kırsalında yer alan bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Saldırgan da olay yerinde öldürüldü. Yaralılar Providence Mission Hastanesine kaldırıldı ve ikisinin durumu kritik.

ABD’nin California eyaletinin Orange bölgesindeki Trabuco Canyon kırsalında bulunan bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Orange Bölge Polis Departmanı’nın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Orange bölgesinde bir silahlı saldırganın “Cook’s Corner” adlı bara saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve saldırganın da öldürüldüğü kaydedildi.

Yaralıların Mission Viejo şehrindeki Providence Mission Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada ise yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Kaynak: AA



