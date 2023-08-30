ABD’nin Florida eyaletinde karaya çıkan Idalia Kasırgası hayatı olumsuz etkiledi. Havaalanları geçici olarak kapatılırken, yüzlerce uçuş iptal edildi. Florida Valisi Ron DeSantis, 49 bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

ABD’nin Florida eyaleti kıyılarında karaya çıkan Idalia Kasırgası birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Kasırga Merkezi’nin (NHC) saatte 200 km hıza ulaşan rüzgarlara neden olacağını duyurduğu kasırga nedeniyle Tampa, St. Petersburg, Sarasota ve Tallahassee dahil birçok havaalanı geçici olarak kapatıldı. Yüzlerce uçuş iptal edilirken, Florida eyaletindeki en az 30 bölgeye tahliye emri verildiği bildirildi. Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar nedeniyle sel baskınları yaşanırken, Florida Valisi Ron DeSantis eyaletin kuzey kıyıları boyunca uzanan 49 bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. DeSantis, “Bu büyüklükte bir fırtına Florida’nın bu bölgesinde hayatımız boyunca görmediğimiz bir şey” diyerek bölge sakinlerini hazırlıklı olmaya çağırdı.

Yetkilileri alarma geçirmişti

ABD’nin Florida eyaleti kıyılarına yaklaşan Idalia Kasırgası nedeniyle Florida’nın büyük bölümüyle Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinin güney kesimlerine kasırga, tropik fırtına ve fırtınaya bağlı deniz suyu yükselmesi uyarısı yapılmıştı. NHC, deniz suyunun bazı bölgelerde 2 buçuk ila 4 metre yükselebileceği uyarısında bulunmuştu.

7 yılda dördüncü büyük kasırga

Idalia Kasırgası, son 7 yılda Florida eyaletinde etki gösteren 4. büyük kasırga olacak. Florida, 2017’de Irma, 2018’de Michael ve geçen Eylül ayında Ian kasırgalarının hedefi olmuştu. – FLORIDA