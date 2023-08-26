ABD’nin güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt’in (DDG-80) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Larnaka Limanı’na demirlediği bildirildi.
Rum basınında yer alan haberlerde, USS Roosevelt savaş gemisinin liman ziyaretleri kapsamında Larnaka’ya ulaştığı belirtildi.
Haberlerde, İspanya’daki Rota Donanma İstasyonu’ndan GKRY’ye planlanmış bir ziyaret kapsamında gelen ABD savaş gemisinin, burada rutin bakımlarının yapılacağı, yakıt ve su depolarının doldurulacağı ifade edildi.
Ağustos başında Letonya’yı ziyaret eden USS Roosevelt’in, Akdeniz’deki 6. Filo operasyon bölgesine döndüğü, İspanya’dan sonra da Kıbrıs Rum kesimine hareket ettiği belirtilen haberlerde, geminin Kıbrıs’tan ayrılış tarihine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
DÜNYAAz önce
DÜNYA11 dakika önce
DÜNYA23 dakika önce
DÜNYA34 dakika önce
DÜNYA56 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
DÜNYA1 saat önce
ABD’nin güdümlü füze destroyeri Larnaka Limanı’na demirledi
Nijerya’da Üniversite Öğrencileri İçin Fidye Talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.