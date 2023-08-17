ABD’nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında ölü sayısı 111’e çıktı

ABD’nin Hawaii eyaletinin en büyük adalarından biri olan Maui’deki orman yangınlarında ölü sayısı 111’e çıktı.

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui’de 8 Ağustos’ta başlayan orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor. Maui Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerinin sayısının 111’e yükseldiği bildirildi. Ölen 5 kişinin kimliklerinin tespit edilip ailelerine haber verildiği, arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.

Binden fazla kişinin ise hala kayıp olduğu ifade ediliyor.

“Ölü sayısı ikiye katlanabilir”

Hawaii Valisi Josh Green yaptığı açıklamada, afet bölgesinin yüzde 27’sinin tarandığını aktardı. Green, ölü sayısının önümüzdeki 10 gün içinde önemli ölçüde artabileceğini, hatta ikiye katlanabileceğini belirtti. Yanan evlerin, iş yerlerinin ve tarihi yerlerin külleri arasında arama yapmanın zor olduğunu, cansız bedenlerin büyük ölçüde tanınmaz halde olduğunu, parmak izlerine nadiren rastlandığını aktaran Green, kimlik tespitinin kolay olmadığını dile getirdi.

Maui Acil Durum Yönetim Ajansı ise ilk tahminlere göre adayı yeniden inşa etmenin 5,52 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Biden Hawaii’ye gidecek

ABD tarihinin son yüzyılın en ölümcül orman yangınlarında eleştiri oklarının hedefi olan ABD Başkanı Joe Biden, 21 Ağustos Pazartesi günü Hawaii’ye gidecek. Biden’a eşi Jill Biden da eşlik edecek. Biden’ın bir gazetecinin Hawaii’ye ne zaman gideceği ile ilgili sorusuna, “Yorum yok” şeklindeki yanıtı tepki çekmişti. – HAWAİİ