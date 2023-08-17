ABD’nin Maui Adası’ndaki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 110’a Yükseldi

Son Güncelleme: 17.08.2023 14:44
ABD’nin Hawaii Valisi Josh Green, Maui orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının Çarşamba günü 110’a yükseldiğini söyledi. Yangınlar nedeniyle tahliye edilen halk geçici barıma merkezlerinde kalıyor.
MAUİ ADASI, 17 Ağustos (Xinhua) — ABD’nin Hawaii Valisi Josh Green, Maui orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının Çarşamba günü 110’a yükseldiğini söyledi. Yangınlar nedeniyle tahliye edilen halk geçici barıma merkezlerinde kalıyor.
Kaynak: Xinhua
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