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ABD’nin Maui Adası’ndaki Orman Yangınlarında Ölü Sayısı 110’a Yükseldi

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Ağustos 17, 2023 11:51
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Son Güncelleme: 17.08.2023 14:44

ABD’nin Hawaii Valisi Josh Green, Maui orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının Çarşamba günü 110’a yükseldiğini söyledi. Yangınlar nedeniyle tahliye edilen halk geçici barıma merkezlerinde kalıyor.

MAUİ ADASI, 17 Ağustos (Xinhua) — ABD’nin Hawaii Valisi Josh Green, Maui orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının Çarşamba günü 110’a yükseldiğini söyledi. Yangınlar nedeniyle tahliye edilen halk geçici barıma merkezlerinde kalıyor.

Kaynak: Xinhua
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