Son Güncelleme: 21.08.2023 22:09

Kayadibi Mahallesi’ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 5 su tankı ve yaklaşık 70 personel bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana’nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kayadibi Mahallesi’ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 5 su tankı ve yaklaşık 70 personel bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA



