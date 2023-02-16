ADIYAMAN – Depremin 207. saatinde enkazdan çıkarılan Berat, kendisini kurtaran ekipten kuru fasulye istedi

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman’da, enkazdan 207 saat sonra çıkarılan 11 yaşındaki Berat Yücel, ziyaretine gelen kurtarma ekibinden kuru fasulye istedi.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman Alitaş Mahallesi’ndeki Merve Apartmanı’nın enkazında kalan 11 yaşındaki Berat Yücel, AFAD, UMKE, Gölcük Tersanesi ve Jandarma ekiplerince 207 saat sonra çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Berat Yücel’in sağlık durumu iyiye gidiyor.

AFAD ekipleri, saatler süren çalışmanın ardından yaralı kurtardıkları Yücel’i tedavi gördüğü hastanedeki odasında ziyaret etti.

Berat ile sohbet eden ekip arkadaşlarından biri, “Berat sen bizim umudumuz oldun, bize en güzel sevgililer günü hediyesi oldun. Bizden ne istiyorsun” diye sordu.

Mutluluğunu dile getiren Berat da kuru fasulye istediğini iletti.