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ADIYAMAN – Yaylakonak Beldesi’nde deprem nedeniyle bazı dağlardan dev kaya parçaları koptu

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ADIYAMAN (AA) – Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi kırsalında yollarda yarıklar meydana geldi.https://cumrapostasi.com/wp-admin/edit.php
Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Çelikhan ilçesinde de hasara yol açtı.
“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Adıyaman-Çelikhan kara yolunda oluşan derin yarıklar ve kaymalar, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Yaylakonak Beldesi’nde de deprem nedeniyle bazı dağlardan dev kaya parçaları koptu.
Dağlardan koparak yollara düşen kayalar ekiplerce kaldırıldı.
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