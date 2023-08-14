Afganistan’da bir otelde bombalı saldırı: 3 ölü

Son Güncelleme: 14.08.2023 14:27
Afganistan’ın Host vilayetinde bulunan Kari Zadran adlı otelde gerçekleşen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Görgü tanıkları saldırı sırasında otelde Pakistan Taliban’ı üyelerinin bulunduğunu iddia etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan’ın Host vilayetinde bir otele düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Host Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının Host’un merkezindeki Kari Zadran adındaki bir otelde gerçekleştirildiği belirtildi.
İlk belirlemelere göre bombalı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 7 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Görgü tanıkları ise saldırı sırasında otelin içerisinde Pakistan Taliban’ı (TTP) üyelerinin bulunduğunu iddia etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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