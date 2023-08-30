Afrika Birliği Gabon’daki Askeri Darbeyi Kınadı

Afrika Birliği (AfB), Gabon’da “askeri darbeyi şiddetle kınadığını” açıkladı.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gabon’daki askeri darbenin kınandığı, bu adımın AfB ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “AfB Komisyonu Başkanı Muhammed, Gabon’daki durumu büyük bir endişeyle takip ediyor ve ülkedeki seçim sonrası krizin çözüm yolu olarak askeri darbeyi şiddetle kınıyor.” ifadesi kullanıldı.

Askeri darbenin AfB’nin hukuki ve siyasi araçlarının açık ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Gabon ordusu ve güvenlik güçlerine, cumhuriyetçi görevlerine bağlı kalmaları, cumhurbaşkanı, ailesi ve hükümet üyelerinin güvence altına alınmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkedeki tüm kesimlere de çağrı yapılarak barışçıl bir şekilde demokratik düzene dönmeleri istendi.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon’da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine “Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)” ismini veren askerler, 26 Ağustos’ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo’dan 2009’da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde “şiddet” uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.???