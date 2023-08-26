Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 101. yıldönümü kutlamaları

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 101’inci yıldönümü dolayısıyla ‘Zafer Yürüyüşü’ gerçekleştirildi.

Büyük Taarruz’un 101’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi’ne bağlı Çakırözü Köyü’nde tören düzenlendi. Törende Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Aslan, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Hava Meydan Komutanı Albay Hasan Erdoğan ve çok sayıda protokol üyesi ve Türkiye’nin birçok ilinden gelen katılımcılar yer aldı.

Büyük Taarruz’a ilişkin video ve ışık gösterimi ve müzik dinletisinin ardından protokol ve vatandaşlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Tarihi Tören Takımı eşliğinde Çakırözü Köyü’nden Kocatepe’ye gece saat 00.30’da Zafer Yürüyüşü başlattı. Temsili yürüyüşe katılanlara atlı birlikler de eşlik etti. Meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüyüşe katılanlara soğuk hava nedeniyle battaniye ve kaşkol dağıtıldı.

Vatandaşlarla birlikte yürüyen Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, “Zaferin 101’inci yıldönümünü kutladığımız bu topraklarda büyük bir gururu ve onuru tekrar yaşıyoruz. Kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla kazandığımız bu zaferin 101’inci yıldönümünde bizler bu zaferi birlik beraberlik içerisinde aynı azim ve inançla vatanımıza, bayrağımıza sahih çıkmanın tekrar bir izdüşümünü yaşıyoruz bugün. Bizi bu vatan bu bayrak birleştirdi, bu topraklara kanlarını vermiş, bu yürüyüşlerini Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a kadar devam ettirmiş atalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Zafer Yürüyüşü, sabah 04.30’da Kocatepe’de sona erdi.