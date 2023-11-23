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Afyonkarahisar’da göçmen kaçakçılığı şüphelisine adli işlem uygulandı

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Kasım 23, 2023 10:50
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Afyonkarahisar’da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar – Konya kara yolunda “dur” ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücüyü yakaladı.

Ekipler, araçta 2’si çocuk 7 düzensiz göçmen olduğunu gördü.

Gözaltına alınan sürücü A.E.A, hakkında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında adli işlem yapıldı.
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