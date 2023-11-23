Afyonkarahisar’da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 1 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar – Konya kara yolunda “dur” ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücüyü yakaladı.
Ekipler, araçta 2’si çocuk 7 düzensiz göçmen olduğunu gördü.
Gözaltına alınan sürücü A.E.A, hakkında göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında adli işlem yapıldı.
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
DÜNYA23 Kasım 2023
Afyonkarahisar’da göçmen kaçakçılığı şüphelisine adli işlem uygulandı
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