AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLLERİ ZİYA ALTUNYALDIZ VE TAHİR AKYÜREK OYLARINI KULLANDI

AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oylarını kullandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanmak için Konya Lisesi’ne sabah saatlerinde geldi.

1172 numaralı sandıkta oy kullanan Ziya Altunyaldız, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye’nin demokratik olgunluk içinde bir seçim dönemi daha geçirdiğini ifade eden Altunyaldız, “Çok güzel bir seçim dönemi geçirdik. Allah’a şükür bir sıkıntı olmadan geçirdik. Milletimiz bir kez daha hem Cumhurbaşkanı hem de Parlamento üyeleri için seçimini kullanacak ve demokrasi adına bir tercihini yapacak. Bu seçimin de öncekiler gibi büyük bir olgunlukla, demokrasi içinde geçeceğine eminim. Milletimizin iradesinin hayırla tecelli etmesini diliyorum, ülkemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

– AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek de Selçuklu Zeki Altındağ Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

Oyunu 2157 numaralı sandıkta kullanan Akyürek, yoğun bir kampanya döneminin sonuna gelindiğini ve bugünün final günü olduğunu söyledi.

Barış içerisinde geçen bir kampanya sürecinin tamamlandığını belirten Akyürek, “Bütün siyasi partiler, adaylar söyleyeceklerini söylediler. Şimdi artık milletimiz konuşacak. Seçimin şehrimiz, ülkemiz ve hem Türk-İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Vatandaşlarımız sandıklara yoğun bir şekilde akın ediyor, oylarını kullanıyor. Akşam da neticeleri hep birlikte almış olacağız. Seçimimizin ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.AA