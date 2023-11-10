Aksaray’da Lastiği Patlayan Otomobilin Bariyerlere Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı

10.11.2023 11:23

– Güncelleme: 11:23

Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve genel sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

Aksaray’da lastiği patlayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Rukiye Eroğlu (20) idaresindeki 35 U 5116 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında lastiğinin patlatması sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Eroğlu, araçtaki annesi Şule (49), babası Ramazan (49), kardeşleri Nida Nur (8) ve Samed Eroğlu ile Behiye Ateş (35) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA



