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Aksaray’da Otomobil Şarampole Düştü: Baba ve Oğlu Yaralandı

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Kasım 26, 2023 15:49
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Aksaray’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü. Kazada baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya Karayolu Yenikent beldesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Abdurrahman T. (39) yönetimindeki 38 AFP 185 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün fırtına nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Şarampolde bulunan ağaca çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve 11 yaşındaki oğlu Mert Mürsel T. yaralandı. Diğer sürücülerin fark ettiği kaza hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık kipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. – AKSARAY
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