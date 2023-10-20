Akşehir’de Dilenci Yakalandı, Üzerinde 26 Bin 212 Lira Bulundu

Son Güncelleme: 20.10.2023 16:53

Konya’nın Akşehir ilçesinde zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinde 26 bin 212 lira bulundu. Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Perşembe Pazarı çevresinde dilenen H.M’yi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. Yapılan aramada H.M’nin üzerinden çıkan 26 bin 212 liraya el konuldu. H.M’ye, Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinde 26 bin 212 lira bulundu.

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Perşembe Pazarı çevresinde dilenen H.M’yi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü.

Yapılan aramada H.M’nin üzerinden çıkan 26 bin 212 liraya el konuldu.

H.M’ye, Kabahatler Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA



