Akşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Konya’nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında F.B. isimli şahsın babasına ait 42 plakalı araç ile Konya’dan Akşehir’e uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Narkotik ekibi tarafından takibe alınan araç Konya’dan geldiği sırada uygulama noktasında durduruldu. Araçta bulunan F.B. ile birlikte B.S. ve K.T. isimli şüphelileri de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte araç detaylı arama yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan narkotik ekibi, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 3 parça halinde 31 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, narkotik ekibi şüpheliler F.B., B.S. ve K.T. hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarından işlem yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler F.B., B.S. ve K.T. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesince sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak Akşehir cezaevine gönderildi. – KONYA