Akseki’de çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Son Güncelleme: 22.08.2023 20:59

Antalya’nın Akseki ilçesinde, Akseki-Seydişehir kara yolu Püser mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Akseki-Manavgat kara yolu yangının kontrol altına alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Akseki-Seydişehir kara yolu Püser mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 6 arazöz, 2 su tankeri, 4 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saate kontrol altına alınan yangında 10 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bir süre trafiğe kapatılan Akseki- Manavgat kara yolu yangının kontrol altına alınmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: AA



