Akseki’de orman yangını kontrol altına alındı

Son Güncelleme: 25.08.2023 18:56

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya’nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıhaliller ile Menteşbey Mahallesi bağlantı yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter ile de havadan müdahale edildi.

Orman işçilerinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 4 arazöz ve 1 su tankeri ile müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA



