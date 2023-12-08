Alacabel’de mevsimin ilk karı yağdı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine, mevsimin ilk karı yağdı.

Akseki- Seydişehir kara yolundaki 1825 metre rakımlı Alacabel’deki kar yağışı, öğlen saatlerinde başladı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kara yolunun Battı Çıktı mevkisinden itibaren 6 kilometrelik bölümde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, bölgede çalışma yaptı.

Ekipler, sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karları temizledi.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da özçekim yaptı.