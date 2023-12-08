Alacabel’de mevsimin ilk karı yağdı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisine, mevsimin ilk karı yağdı.
Akseki- Seydişehir kara yolundaki 1825 metre rakımlı Alacabel’deki kar yağışı, öğlen saatlerinde başladı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kara yolunun Battı Çıktı mevkisinden itibaren 6 kilometrelik bölümde etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, bölgede çalışma yaptı.
Ekipler, sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karları temizledi.
Yoldan geçen bazı vatandaşlar da özçekim yaptı.
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
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