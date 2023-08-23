Alp Dağları’nda Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Alp Dağları’nın Avusturya’da yer alan kısmında 2001’den bu yana kayıp olan bir kişinin cesedi, buzulların erimesi ile gün yüzüne çıktı.

Küresel ısınmanın etkisi ile Alp Dağları’ndaki buzulların erimesi ile yıllar önce ölen dağcıların cesetleri gün yüzüne çıkıyor. Alp Dağları’nın Avusturya’nın Tirol eyaletinde yer alan kısmındaki Schlatenkees buzulunda bir dağ rehberi tarafından 2001’den bu yana kayıp olan bir kişinin cesedi bulundu. Polis tarafından yapılan açıklamada, rehberin cesedi geçen hafta Schlatenkees buzulunun 2 bin 900 metre yukarısında bulduğu ifade edilerek, cesedin yanında içinde banka kartı ve ehliyet bulunan bir sırt çantası bulunduğu belirtildi. Cesedi bulunduğu yerden helikopter yardımı ile taşıdıklarını aktaran polis, adamın 37 yaşında ve Avusturyalı olduğu üzerinde durulduğunu ifade ederek, kimlik tespiti için DNA testi yapıldığını aktardı.

Polis Sözcüsü Christian Viehweider yaptığı açıklamada, yanında kayak ekipmanları bulunan adamın 2001 yılında kaza geçirdiğini tahmin ettiklerini belirtti.

Alp Dağları’ndaki buzulların erimesi ile çok sayıda ceset gün yüzüne çıktı

Geçtiğimiz haziran ayında bir dağcı, Avusturya’daki aynı buzulda insan kalıntıları ve kemikler bulmuştu. İsviçre’deki Matterhorn Dağı yakınlarındaki bir buzulda yürüyüş yaparken 1986’da kaybolan Alman dağcıya ait kalıntılar ise, 12 Temmuz’da Zermatt’ta yer alan Theodul Buzulu’nda yürüyüş yapan dağcılar tarafından bulunmuştu.

2015 yılında da Matterhorn Dağı’nda 1970 yılındaki bir kar fırtınasında kaybolan iki genç Japon dağcının kalıntıları bulunmuş, DNA testi ile dağcıların kimlikleri doğrulanmıştı.

Avusturya Alpleri’nde 1964’ten bu yana kaybolan yaklaşık 45 kişiden haber alınamadı. – VİYANA