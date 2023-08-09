Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü, ormansızlaştırmaya karşı mücadele için ittifak kurma konusunda anlaştı

Amazon havzasını paylaşan 8 ülke tarafından kurulan Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (ACTO) üyeleri 14 yıl aradan sonra bir araya gelerek Amazon’daki ormansızlaştırmaya karşı mücadele için ittifak kurma konusunda mutabık kaldı.

BBC’nin haberine göre, iki gün sürmesi planlanan zirve, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Peru, Surinam ve Venezuela’nın katılımıyla Brezilya’nın Belem kentinde dün başladı.

Brezilya, Bolivya ve Peru’nun Devlet Başkanı, Kolombiya’nın Cumhurbaşkanı düzeyinde katıldığı, Guyana, Surinam, Ekvador ve Venezuela’nın ise üst düzey yetkililerini gönderdiği zirvede, Belem Deklarasyonu adlı müşterek bildiriyle Amazon yağmur ormanlarında yasa dışı ağaç kesimi ve ormanların tahribiyle mücadele için ittifak kurma konusunda anlaşmaya varıldı.

Bildiride, Amazon yağmur ormanlarının korunmasının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynadığı vurgulanırken, kurulan yeni ittifak ile Amazon’un “geri dönüşü olmayan bir noktaya” ulaşmasını engelleme, sürdürülebilir kalkınmanın teşviki, ormansızlaştırmaya sebebiyet veren organize suçla mücadelenin amaçlandığı bildirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, iklim krizinin “ciddi şekilde kötüleştiğine” değinerek, “İklim değişikliğiyle mücadele hiç bu kadar acil olmamıştı. Çağımızın zorlukları ve bunlardan doğan fırsatlar, birlikte hareket etmemizi gerektiriyor.” dedi.

Ülkeler bazı konularda anlaşmaya varamadı

Amazon’daki ormansızlaştırmayla mücadelede anlaşmaya varan ülkelerin, bazı alanlarda görüş ayrılıklarına sahip oldukları belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amazon havzasında petrol arama ve madencilik faaliyetlerini yasaklama taahhüdüne diğer ülkelerin de uymasını isterken, Brezilya’nın Amazon nehrinin ağzında petrol çıkarabilmek için yeni alanlar aramayı planladığı aktarıldı.