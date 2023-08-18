Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

Son Güncelleme: 18.08.2023 18:01
Aydoğmuş ile Dövmeci köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve helikopterlerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydoğmuş ile Dövmeci köyleri arasındaki sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopterle de müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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