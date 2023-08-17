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Antakya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Ağustos 17, 2023 15:41
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Son Güncelleme: 17.08.2023 18:29

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kisecik Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kisecik Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Helikopterle havadan da müdahale edilen yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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