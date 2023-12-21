Antalya-Konya karayolunda kar yağışı nedeniyle ekipler seferber oldu

– Alacabel’de kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı

ANTALYA – Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı başladı.

Akseki-Seydişehir karayolunda saat 20.00 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden başlayıp 30 kilometrelik yolda etkili olduğu belirtilirken, bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinası ile yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.