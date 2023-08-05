Antarktika’da Gün Batımı ve Gün Doğumu Pembe Tonlarıyla Renkleniyor

Ukrayna Ulusal Antarktika Bilim Merkezi, Antarktika’nın gün batımı ve gün doğumunda pembe renginin tonlarına büründüğünü gösteren bir dizi fotoğraf paylaştı.
Gün batımı ve gün doğumu sırasında ortaya çıkan pembe tonları, Ukrayna Ulusal Antarktika Bilim Merkezi’nin Antarktika’daki Vernadsky İstasyonu’nda çalışan Serhiy Glotov tarafından çekilen fotoğraflara yansıdı. Bilim Merkezi’nden yapılan açıklamada “Antarktika’nın sadece kasvetli, siyah-beyaz bir çöl olmadığını biliyorsunuz. Bazen Vernadsky istasyonunun yakınındaki Antarktika, Barbie Dünyası’na dönüşüyor!
Gökyüzünün bulutlarla kaplı olmadığı açık günlerde gün doğumu ve gün batımının rengi pembedir. Gökyüzünün renkleri okyanusa yansıdıkça, etrafındaki tüm dünya sonsuz pembe olur” denildi.
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