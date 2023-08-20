Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi açılışa gün sayıyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Ardıçlı TOKİ Konutlarının bulunduğu alana kazandırılacak olan Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi’nin yapımı tamamlandı. Tesisin kısa süre içinde bölge halkına hizmet vermesi planlanıyor.

Selçuklu Belediyesi, ilçenin yeni yaşam alanlarına ihtiyaçlar doğrultusunda sağlık ve sosyal tesis kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Akademi Mahallesi’ne yapılan Ardıçlı TOKİ konutlarının yer aldığı alana çok amaçlı bir tesis kazandırılması için çalışma başlatılmıştı. İçerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi gibi donatıların bir arada yer alacağı Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisi’nde yapım çalışmaları tamamlandı. 975 metrekare inşaat alanda yer alan tesis çevre düzenlemesi ve iç teşrifat çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge halkının kullanımına sunulacak. 2 katlı olarak planlanan tesisin zemin katı Aile Sağlığı Merkezi, bodrum katı ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi olarak hizmet verecek. Tesis 11 milyon 600 bin TL’ye mal oldu.

“Tesisimiz bölgeye değer katacak”

Gönül belediyeciliği ilkesi ile durmadan, yorulmadan ilçeye hizmet etmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İlçemize hem devletimiz hem de belediyemizin çalışmaları ile yeni eserler kazandırılmaya, örnek işbirliklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Sağlık İl Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol çerçevesinde Konya’nın en büyük sosyal konut projesinin yapıldığı Ardıçlı TOKİ bölgesine vatandaşlarımızın talebi ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık ve sosyal tesis kazandırmak için çalışma başlatmıştık. Bölgeye değer katacak ve hemşehrilerimizin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçlarına cevap verecek olan tesisimizin yapımını tamamladık. İçerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisi gibi donatıların bulunacağı tesisimiz bölge halkımızın kolay erişebileceği bir lokasyonda yer alıyor. Amacımız en kısa sürede tesisi faaliyete geçirerek hemşehrilerimizin istifadesine sunmak. Bu doğrultuda ekiplerimiz hazırlıklarına aralıksız devam ediyor. Ardıçlı Sağlık ve Sosyal Tesisimizin Konyamıza, ilçemize ve bölge sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. – KONYA