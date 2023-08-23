BUENOS Güney Amerika ülkesi Arjantin’de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeyindeki Santiago del Estero şehrinin 130 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Depremin, 568 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Arjantin’de meydana gelen depremden birkaç dakika önce de Şili’de de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
USGS, Şili’de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tamarugal eyaletine bağlı La Tirana kasabasının 56 kilometre doğusu olarak açıkladı.
İki ülkede de ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
DÜNYAAz önce
DÜNYA12 dakika önce
DÜNYA23 dakika önce
DÜNYA34 dakika önce
DÜNYA44 dakika önce
DÜNYA55 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Rusya’da Özel Jetin Düşmesi Sonucu 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Dakika: Wagner lideri Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu düşünülen özel uçak Moskova yakınlarında düştü.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.