Avustralya, ‘işgal altındaki Filistin toprakları’ tanımını tekrar kullanacak

Mısır ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Avustralya’nın, “işgal altındaki Filistin toprakları” tanımını tekrar kullanacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşılayarak bunun önemli bir adım olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Ebu Zeyd, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong’un Doğu Kudüs dahil olmak üzere “işgal altındaki Filistin toprakları” terimini yeniden kullanma ve İsrail Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul etme niyetini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Mısırlı Sözcü bu adımı, “uluslararası meşruiyete saygı gösterme ve Filistin haklarını koruma yolunda olumlu ve önemli bir gelişme” şeklinde nitelendirdi.

FKÖ Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hasan eş-Şeyh de konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Şeyh, Avustralya Dışişleri Bakanı Wong’un Doğu Kudüs dahil “işgal altındaki Filistin toprakları” tanımının kullanılmaya başlanacağına ilişkin açıklaması ve Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Filistinli yetkili, bu adımın “uluslararası meşruiyetin uygulanması ve İsrail’in uluslararası yasalara uymakla yükümlü kılınması adına önemli bir girişim olduğunu” aktardı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong dün parlamentoda yaptığı konuşmada, hükümetin “işgal altındaki Filistin toprakları” kavramını kullanacağını ve “uluslararası hukuka göre yasa dışı İsrail Yahudi yerleşim birimlerine” itirazını yoğunlaştıracağını belirtmişti.