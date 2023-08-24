Avustralya’da 90 Bin Çocuk İstismarı Dosyası Barındıran Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı

Avustralya’da, yaklaşık 90 bin çocuk istismarı dosyası barındıran kişi, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABC News’in haberine göre, soruşturması 2021 yılında başlayan ve geçen yıl çocuk istismarı dosyaları bulundurma ve paylaşma suçundan tutuklanan Adam Orvad, hakim karşısına çıktı.

Aralarında bebeklerin de bulunduğu yaklaşık 90 bin civarı çocuk istismarı görüntüsüne sahip olmak ve bu görüntülerin bir kısmını başkalarıyla paylaşmakla suçlanan Orvad, savunmasında babasını kaybedip işten çıkarıldıktan sonra strese girdiğini ve stresli bir iş yaşamının olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanı Andrew Haesler, Orvad’ın daha önce bir suç işlememesi ve kiliseye mensup olması nedeniyle “iyi karakterli” olduğu yönündeki savunmayı reddetti.

Hakim Haesler, çocuk istismarı içeriklerini izleyenlerin sömürüyü ve istismarı beslediğini kaydetti.

Suçunu kabul eden 51 yaşındaki Orvad, çıktığı Wollongong bölge mahkemesinde 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Öte yandan, Orvad’ın 2024’ün temmuz ayında şartlı tahliye imkanına sahip olacağı kaydedildi.