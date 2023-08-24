Avustralya’da bir okul müdiresi cinsel istismardan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Avustralya’nın Melbourne kentinde “Adass İsrail Okulu” isimli okulun eski müdiresi Malka Leifer, iki öğrencisini cinsel olarak istismar ettiği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABC News’in haberine göre, Avustralya’nın Victoria Eyaleti Bölge Mahkemesi tarafından 18 cinsel suçlamayla yargılanan Leifer’in eylemleri, yaklaşık 20 yıl önce okul müdürlüğü yaptığı döneme dayanıyor.

Mahkeme tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Leifer’in 2029’a kadar şartlı tahliyesi mümkün olmayacak.

Leifer hakkında, öğrencisi olan 3 kız kardeş, 2003-2007 döneminde okulda, kampüste ve eski okul müdiresinin evinde cinsel istismara uğradıkları gerekçesiyle dava açmıştı.

Mahkeme nisanda Leifer’i iki kız kardeşi cinsel istismar etmekten suçlu bulurken, İsrailli müdire, üçüncü kız kardeşle ilgili suçlamalardan aklanmıştı.