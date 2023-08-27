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Avustralya’da V-22 Osprey helikopteri düştü: 3 asker yaralandı

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Ağustos 27, 2023 06:28
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Son Güncelleme: 27.08.2023 09:28

Avustralya’da bir tatbikata katılan ABD ordusu mensuplarını taşıyan v-22 Osprey tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1’i ağır 3 asker yaralandı.

Avustralya’da bir tatbikata katılan ABD ordusu mensuplarını taşıyan v-22 Osprey tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1’i ağır 3 asker yaralandı.

Avustralya’da yayın yapan ABD News’ın, Avustralya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, 20 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası’na düştü.

Kazada 1’i ağır 3 asker yaralandı.

Kaynak: AA
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