Avustralya’da V-22 Osprey helikopteri düştü: 3 asker yaralandı

Son Güncelleme: 27.08.2023 09:28
Avustralya’da bir tatbikata katılan ABD ordusu mensuplarını taşıyan v-22 Osprey tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1’i ağır 3 asker yaralandı.
Avustralya’da bir tatbikata katılan ABD ordusu mensuplarını taşıyan v-22 Osprey tipi helikopterin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1’i ağır 3 asker yaralandı.
Avustralya’da yayın yapan ABD News’ın, Avustralya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, 20 ABD deniz piyadesini taşıyan helikopter, Darwin kentinin kuzeyinde bulunan Melville Adası’na düştü.
Kazada 1’i ağır 3 asker yaralandı.
Kaynak: AA
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