Aydın’da Hafızlık Yarışmasında İl Birincisi Arda Şengül

Aydın merkez ve ilçelerde hafızlık eğitimi gören Kur’an Kursu öğrencilerinin katıldığı ‘Hafızlık Yarışması’nda il birincisi Nazilli Erkek Kur’an kursu öğrencisi Arda Şengül oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kur’an Kurslarına katlımı arttırmak ve hafızlığa teşvik etmek amacıyla hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler arasında ‘Hafızlık Yarışması’ düzenlendi. Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen hafızlık il birinciliği yarışmasına İl Müftüsü Hasan Güneş başkanlık etti. Aydın merkez ve ilçelerde hafızlık eğitimi gören Kur’an Kursu öğrencilerinin katıldığı yarışmada, Nazilli Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Arda Şengül birinci oldu. İl birincisi olan Şengül, Aydın İl Müftülüğü’nün ev sahipliğinde 17 Ağustos günü yapılacak olan hafızlık bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Yarışmaya katılan öğrencileri ve öğreticileri tebrik eden İl Müftüsü Güneş, yarışma sonunda öğrencileri ödüllendirerek başarılar diledi. – AYDIN