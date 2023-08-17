Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

ABONE OL
Ağustos 17, 2023 23:26
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 18.08.2023 02:27

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na getirilerek insani yardımlarda bulunuluyor ve yasal işlemler sürdürülüyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin deniz üzerinde hareket halinde olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, bölgeye Sahil Güvenlik Botu “TCSG-907” gönderildi.

Göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu durduran ekipler, 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na getirilerek insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemler sürüyor.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.