Son Güncelleme: 18.08.2023 02:27
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na getirilerek insani yardımlarda bulunuluyor ve yasal işlemler sürdürülüyor.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin deniz üzerinde hareket halinde olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, bölgeye Sahil Güvenlik Botu “TCSG-907” gönderildi.
Göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu durduran ekipler, 18 düzensiz göçmeni yakaladı.
Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na getirilerek insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemler sürüyor.
Kaynak: AA
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Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
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