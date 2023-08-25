Ayvalık açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Son Güncelleme: 25.08.2023 20:58
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu “KB-40” sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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