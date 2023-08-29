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Azerbaycan’dan Karabağ’da yaşayan Ermenilere 40 tonluk insani yardım

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Ağustos 29, 2023 18:06
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– Azerbaycan’dan Karabağ’da yaşayan Ermenilere 40 tonluk insani yardım

BAKÜ – Azerbaycan Kızılay’ı Hankendi’de yaşayan Ermenilere iki tırdan oluşan toplam 40 ton un gönderdi.

Azerbaycan Kızılay’ı Karabağ’daki Ermenilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bakü’den toplam 40 ton un taşıyan iki tır gönderdi. Azerbaycan Kızılay’ı Başkanı Novruz Aslan gazetecilere yaptığı açıklamada, tırların Ağdam-Hankendi güzergahını kullanacağını belirtti. Aslan, gerektiğinde yardımları sürdüreceklerini ve bölgede yaşanan sürece dikkatli bir şekilde yaklaşacaklarını aktardı. Bu adımın hem uluslararası toplum hem de Hankendi’de yaşayan Ermeniler tarafından olumlu karşılanacağına inandığını vurgulayan Aslan, “Kızılay, siyasi bir kuruluş değildir, bir sivil toplum kuruluşudur. Biz hiçbir siyasi sürece olmadık, olmuyoruz ve bundan sonra da olmayacağız. Bu eylemimizin her alanda olumlu karşılanacağını ümit ediyorum. Değerlendirmeler yapılacak. Gerektiği takdirde daha sonra da yardımlar gönderilebilir” ifadelerini kullandı.

Laçın-Hankendi yoluna kısıtlama uygulanıyor

Azerbaycan yönetimi Ermenistan’dan sınır muhafızlarına ateş açılmasını ve Kızıl Haç araçlarıyla “kaçak mal” taşımasını gerekçe göstererek Karabağ’da yaşayan Ermenilerin Ermenistan’a gidiş-dönüşte kullandığı Laçın-Hankendi yoluna kısıtlama uyguluyor. Yolu sivillerin geçişine açık tutan, ancak ağır vasıtaların geçişine izin vermeyen Azerbaycan, Karabağ’daki Ermeni nüfusa yapılacak sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunun kullanılmasını öneriyor.

Ermenistan ise Azerbaycan’ı Karabağ’a giden malları engellemek ve Laçın koridorunu kapatarak insani krize yol açmakla suçluyor.
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