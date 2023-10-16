– Bakan Bak: “Sokaktan alıp getirdiğimiz her çocuk uyuşturucudan uzaklaştırdığımız çocuklar”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

“Çocuklarınızı alıp spor tesislerimize getirin, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutun”

KONYA – Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sokaktan alıp sahaya, salona getirilen her çocuğun uyuşturucudan, madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdıkları çocuklar olduğunu ifade ederek, ailelerin çocukları alıp spor tesislerine getirerek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, birtakım ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Konya’ya geldi. Bakan Osman Aşkın Bak, Kamp Eğitim Merkezi’nde kahvaltıda milli sporcularla bir araya geldikten sonra Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Yılın Başarılı Sporcuları Ödül Töreni’ne katıldı. Kamp Eğitim Merkezi’nin antrenman salonunda yapılan törende konuşan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’nin dört bir yanını modern tesislerle donattıklarını ve yeni tesisler yapmaya devam ettiklerini söyledi. Osman Aşkın Bak, “Bu millet, bu gençler çok daha güzellerini hak ediyor. Bizim çalışma ortamlarımızda İnönü Stadı’nın alt salonları vardı. Baktığınız zaman salonlar apartmanların altındaydı, oralarda çalışılıyordu. Şimdi Türkiye çapında yaklaşık 50-60 tane TOHM merkezine sahibiz. Böyle bu tipte büyük olanlara sahibiz. Her tarafta tesisler yapıyoruz. Futbol sahalarından tutun stadyumlara, yüzme havuzlarına, atletizm pistlerine, veledroma sahibiz. Pek çok organizasyon yapabilecek kapasitede bir Türkiye var” dedi.

“Spor yapan bir çocuğun hem huzuru var hem de ailesi mutlu”

Amatör spor kulüplerinin yöneticilerinin birer kahraman olduğunu ifade eden Bakan Osman Aşkın Bak, “Ben de bu işin içinden yetiştim. Sokaktan aldığımız sahaya getirdiğimiz salona getirdiğimiz her çocuk bizim uyuşturucudan, madde bağımlılığından, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığımız çocuklar. Biz ailelere tekrar sesleniyoruz. Tekrar söylüyoruz. Çocuklarınızı alıp spor tesislerimize getirin. Salonlara getirin, sahalara getirin, havuzlara getirin. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutun. Uyuşturucu kullanan çocuk annesinden, babasından veya abisinden para almak için onlara yeri geldiği zaman şiddet uygulayabiliyor. Çevresine şiddet uygulayabiliyor. Ne yapıyor? Herkesi huzursuz ediyor. Ama spor yapan bir çocuğun hem huzuru var hem de ailesi mutlu, çevresi mutlu, ona saygı duyuyorlar, seviyorlar ve toplumsal olarak bir değer katıyor. Başka ne yapıyor? Sosyal bir görev yapıyor. Diğer gençlere, diğer çocuklara örnek oluyor. Sporcu kardeşlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Spor bir yaşam tarzı. Ben de hayatım boyunca hep mutlu oldum. Sporla beraber pek çok şeyi aştık. Sosyal olarak güçlü bir zihne sahip olduk. Olaylara mücadele etmekte çok güçlü bir hale geldik. O yüzden lütfen spordan ayrılmayın. Aktif sporu bıraksanız dahi mutlaka bir köşesinde olun. Kulüplerde yöneticilik yapın. Yeni yeni gençlere dokunun. Yeni yeni sporculara dokunun” şeklinde konuştu.

“Spor kulüplerimize destek oluyoruz, yeni yeni tesisler kazandırıyoruz”

Amatörleri her zaman desteklediklerini aktaran Bakan Bak, “Zaten amatörlerin içinden çıkmış amatör, futbol oynamış, amatör spor kulüplerine ve Türk sporuna büyük değerler kazandırmış bir sporcu Cumhurbaşkanımız var. Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. O yüzden ne kadar kendimizi şanslı hissetsek azdır. Dolayısıyla malumunuz yapılan yatırımların meyvelerini almaya başladık. Madalyalar geliyor. Sizler de madalya kazanıyorsunuz. Gittiğimiz organizasyonlarda kazanıyorsunuz. Daha modern tesislerde spor yapıyorsunuz. Daha iyi tesislerde spor yapmaya devam ediyorsunuz. Antrenörlerimiz aynı şekilde gelişiyor. Spor kulüplerimize destek oluyoruz, yeni yeni tesisler kazandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugün deseniz ki ‘şu dünya şampiyonasını Konya’da yapalım’ rahatlıkla yaparız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a da teşekkür eden Bakan Osman Aşkın Bak, “Gerçekten Konya, belediyenin de yaptığı tesislerle, Spor Bakanlığı’nın yaptığı tesislerle beraber bir spor şehri olduğunu ispatladı. Nasıl ispatladı? İslami Dayanışma Oyunları geçen yıl Konyamız’da yapıldı, başarıyla yapıldı. Modern tesislerde yapıldı. Konya pek çok organizasyonu da başarıyla gerçekleştiriyor. Bugün deseniz ki ‘Şu dünya şampiyonasını Konya’da yapalım’ rahatlıkla yaparız. ‘Avrupa Şampiyonası yapalım’ desek rahatlıkla yaparız. Tesislerimizde bunu yaparız. Ben özellikle de dün akşam ki Konya taraftarına teşekkür ediyorum. Güzel bir maç sonrası, 4-0 Letonya maçını kazanarak A Milli Futbol Takımımız 2024’te Almanya’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na gitmeyi garantiledi. Tebrik ediyoruz. Konya seyircisini de tebrik ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Takımımızı desteklediler. Konya bize uğurlu geliyor. Bu hafta gene güzel bir haber daha aldık. Yaptığımız yatırımlar nedeniyle dünyanın ve Avrupa’nın en modern tesislerine, stadyumlarına sahip olan ülke Türkiye olarak İtalya’yla beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı organize etme hakkını kazandık. Bu da ülkemizin bir başarısı. Spora yaptığımız yatırımların başarısı. Cumhurbaşkanımız bunlara çok önem veriyor. Özellikle destek veriyor. Bu nedenle de kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu ülkeye, bu aziz millete İstiklal Marşı’nı dalgalandırmak, bayrağı göndere çektirmek bu sporculara yakışır, bu güzel ülkeye her şey yakışır. Bize yeni Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları lazım. Bu genç nüfusa büyük başarılar lazım. Bunları bu millet hak ediyor. Sizler hak ediyorsunuz. Bu güzel organizasyon için de emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından başarılı sporculara ödülleri verildi. Daha sonra Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet Konya Veledromu’nda incelemelerde bulundu. Programa, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, sporcular ve yöneticiler de katıldı.