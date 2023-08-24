Balıkesir Gömeç’te Motoru Arızalanan Botla Sürüklenen 10 Göçmen Kurtarıldı

Son Güncelleme: 24.08.2023 20:15
Balıkesir’in Gömeç ilçesi açıklarında, motoru arızalanan botla denizde sürüklenen 10 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Göçmenlere gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapıldı ve yasal işlemler başlatıldı.
Balıkesir’in Gömeç ilçesi açıklarında, motoru arızalanan botla denizde sürüklenen 10 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, sabah 07.30 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na giderken motoru arızalanan ve sürüklenmeye başlayan göçmenler, yardım talebinde bulundu.
Harekete geçen Sahil Güvenik Botu (KB-4310) alabora olma tehlikesi altındaki şişme botta bulunan 10 göçmeni kurtardı.
Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen 10 göçmene gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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