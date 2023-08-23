Baltık Yolu’nun 34. yılı kutlanıyor

Letonya, Litvanya ve Estonya’dan 2 milyon kişinin, “Baltık Yolu” ya da “Baltık Özgürlük Zinciri” olarak bilinen 600 kilometrelik insan zinciri oluşturarak ülkelerinin bağımsızlığı için gerçekleştirdiği eylemin 34’üncü yılı kutlanıyor.

SSCB kontrolündeki Baltık ülkelerindeki vatandaşların eyleminin ardından iki yılda Letonya, Litvanya ve Estonya bağımsızlıklarını kazanmıştı.

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics konuya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, “1989’da üç ülke halkı Sovyet işgalinden kurtulmak için insan zinciri oluşturdu. Birlikte bağımsızlığımızı kazandık, birlikte onu koruyor ve Ukrayna’ya yardım ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, “34 yıl önce el ele tutuşarak özgürlük için birlikte durduk. Totaliter hapishaneden kaçtık. Biz kazandık. Baltık Yolu, bugün hala özgürlük için mücadele edenlere bir ilham kaynağı ve kurtuluş sembolü olsun.” değerlendirmesinde bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ise 23 Ağustos 1989’da 2 milyon insanın oluşturduğu zincire katılanlardan birinin de kendisi olduğunu ifade etti.

Tsahkna, 23 Ağustos’un aynı zamanda, Baltık ülkelerinin 1939’da Sovyetler Birliği’ne bağlandığı Molotov-Ribentroff Anlaşması’nın (Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı) 50’nci yıl dönümüne denk geldiğini anımsattı.