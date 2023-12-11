Başkan Akkaya: ‘Akşehirimize 700 kilometreyi aşkın yeni altyapı sistemi kazandırdık’

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehirlilere daha kaliteli hizmet sunmak ve vatandaşların yaşam standardını yükselmek amacıyla göreve geldikleri günden bugüne kadar geçen 9 yıllık sürede 700 kilometreyi aşkın altyapı çalışması yaptıklarını ifade etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye olarak en önemli misyonlarının Akşehirlilere daha kaliteli hizmet sunmak ve yaşam standardını en üst seviyeye çıkartmak olduğunu ifade ederek, bunu gerçekleştirmek amacıyla göreve geldikleri 2014 yılından itibaren her alanda büyük bir başarı örneği sergilediklerini söyledi. Özellikle Akşehir’in altyapı sistemlerinin yenilenmesi ve güçlendirilmesi için büyük emek harcadıklarını dile getiren Başkan Akkaya, bu kapsamda sadece 2023 yılı içerisinde 140 kilometrelik altyapı çalışması yaptıklarını ve içme suyu hatlarında önemli ölçüde revizyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.

“Hemşehrilerimizin sağlıklı içme suyuna erişimini sağladık”

Su ve kanalizasyon, servis ve şebeke hattı yenileme çalışmaları kapsamında 1920’li ve 1930’lu yıllara ait olan boruları yenileriyle değiştirdiklerini vurgulayan Başkan Akkaya, “Çalışmaların sonunda hemşehrilerimizin sağlıklı içme suyuna erişimini sağladık. Bu sayede su kayıplarının da önüne geçmiş olduk. Yaptığımız çalışmaların gerekliliği ve niteliği hemşehrilerimiz tarafından daha iyi anlaşılsın diye tahribata uğramış 100 yıllık eski boruları Batı Cephesi Karargah Müzesi önünde sergiledik. Yer altından çıkan bu eski borular büyük bir sağlık tehdidi oluşturuyordu. Hamdolsun, bu sorunu önemli ölçüde çözmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Sadece 2023 yılında 140 kilometrelik altyapı çalışması yaptık”

Su ve kanalizasyon, doğalgaz, telekomünikasyon ve elektrik alanlarında halihazırda merkez mahallelerde devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, vakit kaybetmeden sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Akkaya, “Yıl genelinde 57 kilometrekarelik bir alanda içme suyu şebeke hattı ve kanalizasyon hattı yenileme çalışması yaptık. Bunların dışında elektrik hattı yenilemesinde 40, doğalgaz hattı için ise 41 kilometrelik altyapı çalışması gerçekleştirdik. Diğer çalışmalarla birlikte sadece 2023 yılında 140 kilometrelik altyapı çalışmasını hayata geçirmiş olduk” dedi.

“Sezon bitmeden tüm sozuk yolları asfaltlayacağız”

Akşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Ağustos ayında başlattıkları sıcak asfalt çalışmasında bugüne kadar 110 bin metrekarelik bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Akkaya, ilçemiz genelinde altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olun tüm yolları sezon bitmeden inşallah yenilemiş olacağız. Hemşehrilerimizin bu konuda mağduriyet yaşadıklarını biliyorum. Fakat bu çalışmalar Akşehir’imiz için oldukça elzem. Çünkü şu bir gerçek ki altyapı olmadan üstyapı da olmaz. Hemşehrilerimiz bizlere güvensinler. Hep birlikte sabrederek ve gayret ederek tüm bu sorunları sezon bitmeden çözüme kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

“25 bin haneyi doğalgazla buluşturduk”

Akşehir’de doğalgazın ulaşmadığı konut kalmaması konusunda da yoğun şekilde mesai harcadıklarının altını çizen Başkan Akkaya, “Elhamdülillah ilçemiz genelinde gerçekleştirdiğimiz doğalgaz hattı çalışmaları ile bugüne kadar 25 bin haneyi doğalgazla buluşturduk. Amacımız, tarihi dokusuyla ve doğal güzellikleriyle Konya’mızın ve ülkemizin nadide ilçelerinden biri olan Akşehir’imizin havasını temiz tutarak sonraki nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak. Yarınları daha temiz ve daha yaşanabilir bir Akşehir için kurumlarımızla iş birliği halinde doğalgaz hattı döşeme çalışmalarımız artarak devam edecek. Doğalgazın ulaşmadığı bir hane kalmayana kadar da bu işi sürdüreceğiz inşallah” açıklamasını yaptı.

“9 yılda 700 kilometreyi aşkın altyapı çalışmasını hayata geçirdik”

Göreve geldikleri 2014 yılından bugüne kadar 700 kilometreyi aşkın altyapı çalışmasını hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Akkaya sözlerine şöyle devam etti: “Son 9 yıldaki altyapı çalışmalarımızın 160 kilometrelik bölümünü su ve kanalizasyon, 25 kilometrelik bölümünü yağmur suyu şebeke hatları, 255 kilometrelik bölümünü de doğalgaz hatları oluşturuyor. Hızlı internet kullanımının sağlanması için 42 kilometrelik fiber optik ağ döşemesi de gerçekleştirerek özellikle gençlerimizin internete daha hızlı ve kolay erişim sağladık. Ayrıca elektrik hattı yenilemesinde de 50 kilometrelik altyapı çalışması yaptık. Bunların dışında daha birçok farklı alanda altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çalışmaların önemli bir kısmını Konya Büyükşehir Belediyemiz ve çeşitli kurumlarla iş birliği halinde tamamladık.”

“Akşehir’in 20 yıl sonrasını 50 yıl sonrasını inşa ediyoruz”

Akşehir için gerek altyapı gerekse üstyapı alanındaki çalışmaları büyük bir verimlilikle sürdürdüklerini ifade eden Başkan Akkaya, “Yaptığımız her çalışmada günü kurtarmanın değil, güzide ilçemizin 20 yıl sonrasını, 50 yıl sonrasını inşa etmenin gayretinde olduk. Tüm planlarımızı daha yaşanılabilir ve refah seviyesi daha yüksek bir Akşehir oluşturmak üzerine kurduk. Bu süreçte bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen değerli Akşehirlilere, her çalışmamızda yanımızda olan Konya Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem’e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a, AK Parti teşkilatımıza ve Akşehir için elini taşın altına koyan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha fazla çalışarak ve daha fazla alın teri dökerek, ilçemizi en yüksek standartlara taşıyacağız inşallah” dedi. – KONYA