BAŞKAN ALTAY: “HATAY’A KAZANDIRACAĞIMIZ KONYA BEDESTENİMİZ TAMAMLANMAK ÜZERE”

Konya Büyükşehir Belediyesi, MÜSİAD Konya Şubesi ve Konya Sanayi Odası iş birliğinde Hatay Narlıca’ya yapılan 152 dükkanlık Konya Bedesteni son aşamaya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin 6 Şubat’ta yaşadığı iki büyük depremle yüzyılın felaketine uyandığını, ilk andan itibaren kardeş şehir Hatay’da yaraları sarmak için tüm belediyecilik hizmetlerini afetzedelerin hizmetine sunduklarını hatırlattı. Konya’daki belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever Konyalıların Hatay’da ilk günden itibaren arama-kurtarmadan altyapıya, kanalizasyondan temiz su teminine, lojistikten enerjiye, gıda ve kıyafet yardımından barınmaya kadar birçok alanda verdikleri hizmetlerle tüm güçleriyle Hataylıların yanında olmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Altay, bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Türkiye’nin takdirle takip ettiği çalışmalara bir yenisini de Hatay’ın Narlıca Mahallesi’ne kazandıracakları 152 dükkandan oluşan Konya Bedestenini eklemek üzere olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Hatay’ın ticari hayatını canlandırmak amacıyla MÜSİAD Konya Şubemiz ve Konya Sanayi Odamızla birlikte temelini attığımız bedestende artık sona doğru yaklaşıyoruz. Konya Bedesteni deprem bölgesine önemli katkı sağlayacak. Depremzede kardeşlerimizin dün de yanındaydık bugün de yanındayız. Allah devletimizi daim etsin. Konya Bedesteninin Hatay’a kazandırılmasına katkı veren kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. H.BİLGİLİ